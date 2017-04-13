Белый дом подтвердил использование в Афганистане "матери всех бомб"

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер подтвердил, что Соединенные Штаты Америки применили в Афганистане сверхмощную фугасную авиационную бомбу GBU-43. По его словам, она была сброшена приблизительно в 19:00 по местному времени, целью атаки были террористические туннели "Исламского государства".

"США очень серьезно относятся к войне против "Исламского государства", - заявил Спайсер во время ежедневного брифинга в Белом доме.

Пресс-секретарь отказался отвечать на уточняющие вопросы журналистов, переадресовав их министерству обороны. Спайсер также не ответил, какую роль сыграл президент Трамп при принятии решения о применении бомбы GBU-43.