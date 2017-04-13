13 апреля 2017 г.
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В мире

Белый дом подтвердил использование в Афганистане "матери всех бомб"

время публикации: 21:28 | последнее обновление: 21:28 блог версия для печати

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер подтвердил, что Соединенные Штаты Америки применили в Афганистане сверхмощную фугасную авиационную бомбу GBU-43. По его словам, она была сброшена приблизительно в 19:00 по местному времени, целью атаки были террористические туннели "Исламского государства".

"США очень серьезно относятся к войне против "Исламского государства", - заявил Спайсер во время ежедневного брифинга в Белом доме.

Пресс-секретарь отказался отвечать на уточняющие вопросы журналистов, переадресовав их министерству обороны. Спайсер также не ответил, какую роль сыграл президент Трамп при принятии решения о применении бомбы GBU-43.

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// NEWSru.co.il // В мире // 13 апреля 2017 г.
CNN: США применили в Афганистане сверхмощную авиабомбу







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Четверг, 13 апреля 2017 г.
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