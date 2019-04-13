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В Лондоне злоумышленник на машине дважды протаранил автомобиль посла Украины

время публикации: 17:45 | последнее обновление: 18:14 блог версия для печати фото
Посольство Украины в Лондоне

В субботу, 13 апреля, в центре Лондона, в районе Холланд-парка, автомобиль Mercedes намеренно протаранил машину украинского посла, припаркованную возле здания посольства Украины. В момент инцидента машина посла была пуста.

Сотрудники полиции, находившиеся на месте происшествия, открыли стрельбу по автомобилю злоумышленника, требуя, чтобы он сдался. По словам очевидцев, полицейские выстрелили не менее десяти раз.

Однако вместо того, чтобы подчиниться, водитель вновь начал таранить посольский автомобиль. Вскоре он был окружен и задержан.

В результате инцидента пострадавших не было. Личность злоумышленника и мотивы, побудившие его совершить правонарушение, выясняются в ходе допроса сотрудниками службы безопасности.

В районе Холланд-парка, кроме посольства Украины, расположены также посольство Узбекистана, посольство Греции и Камерунская высшая комиссия в Лондоне.



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