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Британский турист погиб, сорвавшись с обрыва на берегу Байкала

время публикации: 12:29 | последнее обновление: 12:29 блог версия для печати фото
Байкал

Турист из Великобритании сорвался с обрыва на берегу Байкала в Иркутской области, по факту его гибели начата проверка – следователи устанавливают причины и обстоятельства этой трагедии.

Тело погибшего было обнаружено в минувшую пятницу в районе поселка Листвянка, сообщает в воскресенье, 13 августа, информационное агентство РИА Новостисо ссылкой на сайт регионального СК.

"По предварительным данным, 11 августа днем один из путешественников, проходя по тропе вдоль берега Байкала, оступился и сорвался с обрыва. Потерпевший, гражданин Великобритании, скончался на месте", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК.

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