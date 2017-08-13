13 августа 2017 г.
От "Пусть говорят" никого не осталось
Диета поможет вернуть молодость
Фруктовая галета
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:14 Бойня в окрестностях Нью-Йорка: преступник убил молотком мать и сестру
18:29 Скарамуччи утверждает: в Белом доме работают "элементы", желающие сместить Трампа
17:14 Казанова из Аризоны выманил у пользовательниц сайта знакомств более $1 млн
16:16 Загадочное крушение подлодки: владелец арестован по подозрению в убийстве
15:29 В Дрездене избит американец, который приветствовал прохожих нацистским жестом
14:59 Николас Мадуро, сын президента Венесуэлы, угрожает "взять Белый дом"
13:47 Трамп и Макрон договорились о применении силы в отношении КНДР
12:51 Акция ультраправых в Виргинии: Трамп в центре скандала
12:29 Британский турист погиб, сорвавшись с обрыва на берегу Байкала
12:09 Елизавета II передаст власть принцу Чарльзу через 4 года – если доживет
В мире

Бойня в окрестностях Нью-Йорка: преступник убил молотком мать и сестру

время публикации: 19:14 | последнее обновление: 19:14 блог версия для печати фото
Бойня в окрестностях Нью-Йорка: преступник убил молотком мать и сестру

34-летний житель Лонг-Айленда Бобби Уондерхолл, вооруженный молотком, ворвался в дом, где проживала его семья, и убил трех женщин: мать Линн Рейхенбах-Уондерхолл, сестру Мелиссу и находившуюся в гостях Джанель Симпсон.

Полиция обнаружила преступника спящим в автомобиле, припаркованном возле дома и арестовала его, пишет в воскресенье, 13 августа, газета Тhe New York Post.

Злоумышленник признан виновным в трех убийствах и попытке убийства четвертой женщины, Кэндис Мюррей, также находившейся в его доме и давшей отпор убийце, уточняет телеканал CBS New York.

Ранее Линн Рейхенбах-Уондерхолл выгнала своего сына Бобби из дома – он вел себя агрессивно и представлял угрозу для семьи. Бобби страдал душевным заболеванием – ранее его дважды задерживала полиция – за вождение автомобиля в пьяном виде, хранение наркотиков и сексуальное насилие . В результате суд издал ордер, запрещающий ему приближаться в дому матери. Кроме того, он проходил курс лечения в реабилитационном центре.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 13 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017