Бойня в окрестностях Нью-Йорка: преступник убил молотком мать и сестру

34-летний житель Лонг-Айленда Бобби Уондерхолл, вооруженный молотком, ворвался в дом, где проживала его семья, и убил трех женщин: мать Линн Рейхенбах-Уондерхолл, сестру Мелиссу и находившуюся в гостях Джанель Симпсон.

Полиция обнаружила преступника спящим в автомобиле, припаркованном возле дома и арестовала его, пишет в воскресенье, 13 августа, газета Тhe New York Post.

Злоумышленник признан виновным в трех убийствах и попытке убийства четвертой женщины, Кэндис Мюррей, также находившейся в его доме и давшей отпор убийце, уточняет телеканал CBS New York.

Ранее Линн Рейхенбах-Уондерхолл выгнала своего сына Бобби из дома – он вел себя агрессивно и представлял угрозу для семьи. Бобби страдал душевным заболеванием – ранее его дважды задерживала полиция – за вождение автомобиля в пьяном виде, хранение наркотиков и сексуальное насилие . В результате суд издал ордер, запрещающий ему приближаться в дому матери. Кроме того, он проходил курс лечения в реабилитационном центре.