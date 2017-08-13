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В мире

Казанова из Аризоны выманил у пользовательниц сайта знакомств более $1 млн

время публикации: 17:14 | последнее обновление: 17:19 блог версия для печати

Дэйлон Пирс, темнокожий житель штата Аризона, который соблазнял женщин на сайтах знакомств Tinder, PlentyOfFish и Match, где он фигурировал под именем Daylon Jung и выманил у них в общей сложности более миллиона долларов, сядет в тюрьму.

Пирс создал фальшивый бизнес-аккаунт и утверждал в переписке, что является лицензированным биржевым маклером компании Credit Investment Group LLC, пишет в воскресенье, 13 августа, сайт телеканала ABC 15 Arizona.

Этот Казанова из Аризоны использовал свое обаяние и развитые навыки общения, очаровывая пользовательниц сайта знакомств и убеждая их помочь ему оплатить учебу и другие нужды, сообщается в статье.

Одну из жертв он вынудил отдать ему 240.000 долларов – более половины ее состояния, а другую – вложить 100.000 в его "бизнес". В общей сложности он ограбил таким образом тринадцать женщин.

Данные статистики свидетельствуют о том, что около 50 млн американцев ищут сегодня свою "половинку" на сайтах знакомств, и популярность этого способа обрести личное счастье продолжает возрастать – что открывает широкие возможности для разного рода мошенников.

В настоящее время ФБР, а также местные и федеральные службы безопасности расследуют множество такого рода правонарушений.

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