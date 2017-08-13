13 августа 2017 г.
От "Пусть говорят" никого не осталось
Диета поможет вернуть молодость
Фруктовая галета
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:23 В индийской больнице за несколько дней умерли 60 детей
08:51 "Maaрив": израильские операторы БПЛА отказались атаковать армян по требованию азербайджанцев
07:57 Акция ультраправых в Виргинии: трое погибших, десятки раненых. Подробности
07:00 Около берегов Индонезии произошло сильное землетрясение
06:16 В Виргинии во время наведения порядка разбился полицейский вертолет, погибли два человека
06:04 Наезд на демонстрантов в Виргинии, водителю предъявлены обвинения в убийстве
03:16 Литовская полиция задержала банду торговцев людьми, которые везли на продажу украинцев
01:47 В России появятся военные летчицы
00:51 Теракт в Пакистане, не менее 15 погибших
00:25 Москвича обсчитали на 20 миллионов рублей при обмене валюты в крупном банке
В мире

В индийской больнице за несколько дней умерли 60 детей

время публикации: 09:23 | последнее обновление: 09:23 блог версия для печати фото
В индийской больнице за несколько дней умерли 60 детей

Не менее 60 детей умерли в государственной больнице в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Согласно одной из версий, в детской реанимации больницы была отключена подача кислорода в связи с неуплатой счетов, сообщает BBC.

Большинство жертв были либо в реанимации для недоношенных детей, либо получали лечение от энцефалита.

Официальные представители штата заявили, что в больнице действительно были перебои в подаче кислорода, но причиной смерти 60 детей стало не это.

По рассказам свидетелей, в больнице была внезапно отключена подача кислорода и началась паника. Персонал больницы и родственники пациентов в течение многих часов подавали пациентам кислород вручную, используя пакеты.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 28 июля 2017 г.
Суд в Индии не позволил изнасилованной 10-летней девочке сделать аборт
// NEWSru.co.il // В мире // 10 июля 2017 г.
Индиец застрелил жену, которая не успела вовремя подать ему обед
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 июля 2017 г.
Завершился визит премьер-министра Индии Нарендра Моди в Израиль







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 13 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017