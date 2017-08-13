В индийской больнице за несколько дней умерли 60 детей

Не менее 60 детей умерли в государственной больнице в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Согласно одной из версий, в детской реанимации больницы была отключена подача кислорода в связи с неуплатой счетов, сообщает BBC.

Большинство жертв были либо в реанимации для недоношенных детей, либо получали лечение от энцефалита.

Официальные представители штата заявили, что в больнице действительно были перебои в подаче кислорода, но причиной смерти 60 детей стало не это.

По рассказам свидетелей, в больнице была внезапно отключена подача кислорода и началась паника. Персонал больницы и родственники пациентов в течение многих часов подавали пациентам кислород вручную, используя пакеты.