Около берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

В воскресенье, 13 августа, около берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4. Эпицентр землетрясения находился в 76 км западней города Бенкулу (остров Суматра). Очаг залегал на глубине 54 км.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Информация уточняется.

За последний год самым разрушительным в Индонезии было землетрясение, происшедшее 7 декабря 2016-го (магнитудой 6,5). Тогда погибли около 100 человек, более 750 получили ранения и травмы.

Самое мощное землетрясение за последнее десятилетие произошло в Индонезии 27 мая 2006, тогда погибли около 5.100 человек. Пострадала Индонезия и в результате самого разрушительного землетрясения этого века, происшедшего в Южной Азии 26 декабря 2004, жертвами которого стали около 240.000 человек.