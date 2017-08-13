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В мире

Около берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

время публикации: 07:00 | последнее обновление: 07:00 блог версия для печати фото
Около берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

В воскресенье, 13 августа, около берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4. Эпицентр землетрясения находился в 76 км западней города Бенкулу (остров Суматра). Очаг залегал на глубине 54 км.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Информация уточняется.

За последний год самым разрушительным в Индонезии было землетрясение, происшедшее 7 декабря 2016-го (магнитудой 6,5). Тогда погибли около 100 человек, более 750 получили ранения и травмы.

Самое мощное землетрясение за последнее десятилетие произошло в Индонезии 27 мая 2006, тогда погибли около 5.100 человек. Пострадала Индонезия и в результате самого разрушительного землетрясения этого века, происшедшего в Южной Азии 26 декабря 2004, жертвами которого стали около 240.000 человек.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 30 декабря 2016 г.
На востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2
// NEWSru.co.il // В мире // 8 декабря 2016 г.
Жертвами землетрясения на Суматре стали около 100 человек







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