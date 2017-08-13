Трамп и Макрон договорились о применении силы в отношении КНДР

В минувшую субботу президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, в ходе которых политики подтвердили свою готовность применить силу для разрешения северокорейского кризиса.

Об этом пишет в воскресенье, 13 августа, сайт телеканала France24 со ссылкой на официальное заявление Белого дома.

"Лидеры США и Франции обсудили необходимость противостояния в ситуации, связанной с дестабилизирующим поведением Северной Кореи, которая становится все более опасной", – говорится в этом документе.

Офис Макрона также издал по этому поводу заявление, в котором говорится, что Франция согласна работать вместе с американскими коллегами и "заставить КНДР выполнять свои международные обязательства". В этом документе президент Франции выражает свои опасения по поводу "ядерной и баллистической" угроз, исходящих от Северной Кореи и считает необходимым "усадить представителей Пхеньяна за стол переговоров без предварительных условий".

Китайский лидер Си Цзиньпин, главный и единственный союзник КНДР, со своей стороны, призвал Трампа избегать воинственной риторики, которая усугубляет напряженность – после того, как Трамп заявил, что сталинский режим "реально пожалеет" о своей враждебности в отношении США. Это заявление главы Белого дома стало ответом на угрозы Пхеньяна обстрелять баллистическими ракетами принадлежащий США тихоокеанский остров Гуам.

КНДР, в свою очередь, также готовится к войне: после ужесточения санкций Совбеза ООН и обострения отношений с США на службу в вооруженные силы страны за последние несколько дней поступило около 3,5 млн человек – студенты, молодые рабочие и отставные военные, напоминает российское издание "Газета.ру" со ссылкой на местную газету "Нодон Синмун".

Очередной виток противостояния КНДР с Западом начался 4 июля 2017 года, когда Пхеньян отчитался об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты. По данным северокорейских СМИ, приказ о запуске баллистической ракеты был отдан лично главой КНДР Ким Чен Ыном. По официальной версии КНДР, ракета пролетела 933 км и достигла высоты 2.802 км, время полета составило 39 минут.

Официальные лица из Южной Кореи, Японии и США заявили, что ракета приземлилась в экономической зоне Японии, в которой действует особый правовой режим. Запуск произошел в районе аэродрома Панхен – в ста километрах от северокорейской столицы Пхеньяна.

5 августа Совбез ООН единогласно проголосовал за проект резолюции по ужесточению санкций в отношении КНДР. Это стало ответом на данные ракетные испытания КНДР.

Согласно документу, в КНДР запрещается экспорт угля, железа, железной руды, свинца, свинцовой руды, а также морепродуктов. Кроме того, государствам - членам ООН запрещается увеличивать число рабочих из Северной Кореи внутри страны и инвестировать средства в совместные с северокорейскими компаниями проекты.