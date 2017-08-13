В России появятся военные летчицы

Краснодарское авиационное училище впервые в новейшей российской истории наберет девушек для обучения на военных летчиц. Об этом в субботу, 12 августа, сообщил журналистам министр обороны России Сергей Шойгу.

"Есть огромное количество девушек, которые хотели бы стать военными летчицами, мы получали сотни писем, поэтому приняли решение – в этом году мы будем набирать первую группу девушек в Краснодарское военное авиационное училище", – цитирует главу российского военного ведомства ТАСС.

"Их будет немного – 15 человек, но с учетом того количества заявок, которые поступают в адрес Воздушно-космических сил, мы не можем не ответить на эти просьбы, поэтому с 1 октября этого года первая группа девушек приступит к обучению на военных летчиц", – сказал Шойгу.