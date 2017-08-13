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В мире

Николас Мадуро, сын президента Венесуэлы, угрожает "взять Белый дом"

время публикации: 14:59 | последнее обновление: 14:59 блог версия для печати фото
Николас Мадуро

Сын венесуэльского диктатора, чья внутренняя политика строится на противостоянии США, которые якобы хотят захватить его страну и воспользоваться ее нефтяными месторождениями, грозит американскому лидеру ответными мерами, если тот применит силу.

Ранее Дональд Трамп не исключал применение силы в отношении этой латиноамериканской страны, власти которой используют популистскую антиамериканскую риторику для оправдания нищенских условий существования ее граждан.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп допустил возможность проведения военной операции в Венесуэле. "Люди там страдают и умирают. У нас есть много различных вариантов в отношении Венесуэлы. Военный вариант – один из них, если того потребует ситуация", – заявил он 11 августа, в ходе беседы с журналистами в гольф-клубе Нью-Джерси.

Николаса Мадуро-младший заявил, что в тот момент, когда американские войска нападут на Венесуэлу, "в Нью-Йорк прибудут ружья" его соотечественников, пишет в воскресенье, 13 августа, новостное агентство Reuters.

"Занимайтесь своими делами и решайте свои проблемы, мистер Трамп! Если вы атакуете Венесуэлу, наши ружья прибудут в Нью-Йорк, и мы захватим Белый дом" – приводит издание слова Мадуро-младшего.

Напомним. что в минувшую субботу в Каракасе состоялась акция протеста против режима Мадуро. Власти применили силу против демонстрантов, однако обошлось ьез жертв. Всего с апреля этого года более 120 человек были убиты в ходе беспорядков, а экономический кризис в стране продолжает усугубляться – дело дошло до дефицита еды и медикаментов.

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