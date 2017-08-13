В результате перестрелки в Мальме есть пострадавшие

В Доме профсоюзов в шведском городе Мальме произошла перестрелка, в результате которой три человека получили ранения, сообщает Sydsvenskan.

Двое раненых, молодые мужчины, были доставлены в больницу в тяжелом состоянии и находятся в реанимации.

Третий пострадавший, подросток, получил легкие ранения.

Инцидент произошел в банкетном зале Дома профсоюзов, где находились от 70 до 100 человек. В зал ворвался мужчина, спросил, кто ударил его брата, и открыл огонь из пистолета.

По словам очевидцев, мужчина произвел около шести выстрелов и скрылся с места происшествия.