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Скарамуччи утверждает: в Белом доме работают "элементы", желающие сместить Трампа

время публикации: 18:29 | последнее обновление: 18:29 блог версия для печати фото
Скарамуччи утверждает: в Белом доме работают "элементы", желающие сместить Трампа

Энтони Скарамуччи, экс-глава отдела коммуникаций Белого дома, который занимал этот пост всего десять дней, дал интервью телеканалу ABC News, в ходе которого заявил: в Вашингтоне есть "элементы", которые целенаправленно работают над тем, чтобы сместить с должности президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет в воскресенье, 13 августа, сайт новостной службы ВВС.

"Вот что происходит в Вашингтоне... Президент не является представителем политического истеблишмента, поэтому эти люди приняли решение удалить его" – приводит издание слова Скарамуччи. В ответ на просьбу назвать этих людей, он ответил, что ранее уже приводил их имена.

Авторы статьи напоминают, что Скарамуччи резко критиковал экс-главу администрации Белого дома Рейнса Прибуса и Стива Бэннона, ранее возглавлявшего предвыборную кампанию Трампа.

По данным NY Times, Энтони Скарамуччи был отстранен от должности по требованию нового главы аппарата Джона Келли.

Финансист с Уолл-стрит Энтони Скарамуччи был назначен на пост директора по коммуникациям всего 21 июля. Отчитываться о своей работе он должен был непосредственно президенту, а не главе администрации Райнсу Прибусу, как это делал его предшественник. После того, как Скарамуччи попал в Белый дом, подал в отставку пресс-секретарь Шон Спайсер.

Через несколько дней после вступления в должность Скарамуччи ужинал в компании Дональда Трампа, его супруги Меланьи, ведущего телеканала FOX News Шона Ханнити и бывшего топ-менеджера телекомпании Билла Шайна. Об этой встрече стало известно от журналиста The New Yorker Райана Лиззы, который рассказал о ней в социальной сети Twitter.

На следующий день Скарамуччи позвонил журналисту и, не стесняясь в выражениях, потребовал выдать источник его информации. Он был уверен, что информация журналистом была получена от главы администрации Белого дома Райнса Прибуса, которого он также критиковал в этой беседе.

Райан Лизза опубликовал расшифровку беседы без каких-либо купюр в журале The New Yorker, и на следующий день Прибус подал в отставку, а его место занял Джон Келли.

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