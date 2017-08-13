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Москвича обсчитали на 20 миллионов рублей при обмене валюты в крупном банке

время публикации: 00:25 | последнее обновление: 00:27 блог версия для печати фото
Москвича обсчитали на 20 миллионов рублей при обмене валюты в крупном банке

Житель Москвы обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что сотрудники одного из крупных городских банков обманули его на 20 миллионов рублей при обмене валюты.

"42-летний москвич сообщил полицейским, что 7 августа в отделении одного из столичных банков попросил провести операцию по обмену крупной суммы принадлежащих ему денег на иностранную валюту. В результате действий сотрудников учреждения мужчина получил на руки денежные средства, запечатанные в банковскую упаковку, купюрами меньшего номинала и понес ущерб в размере 20 млн руб. На требования гражданина вернуть ему недостающую сумму работник учреждения ответил отказом", – цитирует агентство "Москва" сообщение пресс-службы московского управления МВД РФ.

В настоящее время по данному факту следственными органами проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшедшего, отметили в пресс-службе полиции.

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