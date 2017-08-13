Теракт в Пакистане, не менее 15 погибших

В городе Кветта, расположенном в провинции Белуджистан на западе Пакистана, вечером в субботу, 12 августа, был совершен теракт, в результате которого, по данным местных властей, погибли не менее 15 человек, еще около 40 человек получили ранения.

Как сообщил глава провинции Сарфраз Бугти, на пути следования армейского патруля было приведено в действие взрывное устройство, передает информационное агентство Reuters.

После взрыва в городе было введено чрезвычайное положение, отметил Бугти.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". Согласно заявлению боевиков, его совершил смертник на заминированном мотоцикле. По утверждению ИГ, погибли 17 военнослужащих.