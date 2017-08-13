Литовская полиция задержала банду торговцев людьми, которые везли на продажу украинцев

В Литве задержаны организаторы международной сети торговли людьми, которые намеревались вывезти в Великобританию для принудительного труда граждан Украины, сообщает TBi со ссылкой на литовскую Службу охраны государственной границы.

Операция по задержанию злоумышленников стала результатом сотрудничества правоохранительных органов Литвы, Украины, Великобритании и Польши.

Окружной суд Вильнюса санкционировал арест задержанных – одного украинца и трех литовцев. Им грозит лишение свободы на срок от 4 до 12 лет, отмечает информационное агентство УНИАН.

Девять украинских граждан, которых хотели переправить в трудовое рабство, были обнаружены во ходе обысков в принадлежащих подозреваемым помещениях.