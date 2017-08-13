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В мире

В Дрездене избит американец, который приветствовал прохожих нацистским жестом

время публикации: 15:29 | последнее обновление: 15:29 блог версия для печати

Полиция Дрездена, административного центра федеральной земли Саксония, сообщает о том, что 41-летний американец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, который приветствовал прохожих нацистским салютом, был избит прохожими в центре города.

Об этом инциденте, происшедшем в минувшую субботу, пишет в воскресенье, 13 августа, новостное агентство АP.

Пострадавший, имя и местожительство которого пресса не обнародует, отделался легкими травмами. Сообщается, что данный инцидент, который является нарушением законов Германии, запрещающих нацистские символы и лозунги, расследует местная полиция. Человек, избивший американского туриста, скрылся с места происшествия.

Напомним, что 5 августа в Германии была задержана группа туристов из Китая, которые снимались на фоне берлинского рейхстага, используя жест нацистов.

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