Загадочное крушение подлодки: владелец арестован по подозрению в убийстве

Спасательные службы подняли на поверхность затонувшую в Дании частную подводную лодку "Наутилус", однако останков пропавшей без вести шведской журналистки Ким Уолл там обнаружено не было.

Об этом, пишет в воскресенье, 13 августа, шведское издание Еxpressen со ссылкой на пресс-службу полиции Копенгагена.

Поиски 30-летней журналистки продолжаются, в операции задействованы вертолеты и плавсредства. По состоянию на первую половину дня, никаких данных о ее местонахождении нет.

Представитель полиции Копенгагена Йенс Меллер Йенсен в сообщил в ходе состоявшегося по следам этих событий брифинга, что владелец подлодки Петер Мадсен, арестованный по подозрению в причастности к убийству Уолл, изменил показания. Ранее он утверждал, что 10 августа высадил журналистку на причале Рефхалеэн в Копенгагене.

Напомним, что подводная лодка "Наутилус", построенная самим Мадсеном, вышла из Копенгагена вечером 10 августа. На борту самой большой в мире частной подлодки находились два человека: ее владелец и журналистка из Швеции Ким Уолл, работавшая на статьей об изобретателе. Ким Уолл домой не вернулась, а установить связь с подлодкой удалось лишь к полудню 11 августа.

Шведские и датские СМИ отмечают, что крушение подлодки выглядело крайне подозрительно: судно, находившееся в надводном положении, начало резко уходить под воду после того, как к нему приблизились лодки, участвующие в поисково-спасательной операции.