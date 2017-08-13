Акция ультраправых в Виргинии: Трамп в центре скандала

Президент США Дональд Трамп оказался под огнем критики в связи с заявлением, сделанным по поводу акции протеста в Шарлотсвилле, штат Виргиния, в результате которой погибли три человека.

Об этом пишет в воскресенье, 13 августа, сайт газеты The Jerusalem Post.

Напомним, что в минувшую субботу тысячи активистов ультраправых организаций, в числе которых были неонацисты и представители Ку-клукс-клана, вышли на очередную демонстрацию протеста против решения городских властей снести памятник главнокомандующему армии Конфедеративных Штатов Америки Роберту Эдварду Ли.

Акция под названием "Единство правых" должна была пройти в Парке Эмансипации, для обеспечения порядка были привлечены сотни полицейских. За несколько часов до начала, в ночь на субботу, группа ультраправых активистов организовала факельное шествие, которое спровоцировало столкновения с их идеологическими противниками, в результате чего пострадали десятки людей.

Губернатор Виргинии в связи с этими событиями ввел в Шарлотсвилле чрезвычайное положение, а мэрия объявила об отмене мероприятия ультраправых. Для урегулирования ситуации были привлечены дополнительные силы полиции штата и военнослужащие Национальной гвардии.

Когда полиции уже почти удалось навести порядок в Саду Эмансипации, в центре Шарлотсвилля в толпу граждан, протестовавших против акции ультраправых, на высокой скорости врезался автомобиль Dodge Challenger. Погибла 32-летняя женщина, еще 19 человек получили ранения и травмы, некоторые из них госпитализированы в тяжелом или даже критическом состоянии.

Водитель попытался скрыться, но был задержан. Им оказался 20-летний Джеймс Алекс Филдс-младший из Огайо. Ему предъявлены обвинения по одному эпизоду убийства второй степени (преднамеренное, но не спланированное убийство), трем эпизодам нанесения телесных повреждений и одному эпизоду оставления места преступления. Мотивы этого преступления пока до конца неясны. Во многих американских СМИ действия Филдса названы "внутренним терроризмом".

Во второй половине дня в субботу около Шарлоттсвилля разбился полицейский вертолет Bell 407, оказывавший поддержку силам, занятым в обеспечении общественной безопасности, погибли два человека. Судя по имеющейся информации, падение вертолета не стало следствием чьих-либо злонамеренных действий. Причины крушения выясняются. Имена погибших: лейтенант Джей Каллен (48) и пилот Берк Бейтс (40).

Трамп выступил на ТВ и заявил, что осуждает "ненависть, фанатизм и насилие", не осудив конкретно неонацистов и ку-клукс-клановцев. Джон Коул, карикатурист из Пенсильвании, опубликовал в социальной сети Twitter серию карикатур на тему этих событий. На одном из рисунков, человек в шляпе с надписью "Вернем Америке было величие" и гитлеровскими усиками стоит перед американским флагом и приветствует его нацистским салютом. Отметим, что приведенная выше фраза была предвыборным девизом нынешнего президента США.

На другой карикатуре Трамп изображен стоящим перед толпой ку-клукс-клановцев и "белых супрематистов" и приглашает присоединиться к ним пару чернокожих. Еще один рисунок пародирует пьесу The Producers, герой которой – еврей-бухгалтер – принимает участие в постановке о счастливой семенной жизни Гитлера.