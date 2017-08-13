Наезд на демонстрантов в Виргинии, водителю предъявлены обвинения в убийстве

Вечером в субботу, 12 августа, в городе Шарлотсвилл, штат Виргиния (США), автомобиль врезался в колонну демонстрантов.

В результате инцидента погиб один человек, еще 19 человек получили травмы. Информация о жертвах уточняется.

Водитель автомобиля задержан. Им оказался 20-летний Джеймс Алекс Филдс-младший из Огайо. Ему предъявлены обвинения по одному эпизоду убийства второй степени (преднамеренное, но не спланированное убийство), трем эпизодам нанесения телесных повреждений и одному эпизоду оставления места преступления, сообщает РИА Новости.

Демонстранты протестовали против митинга ультраправой организации в городе. Между участниками акций произошли столкновения.

Мэр Шарлотсвилля Майк Сигнер в своем микроблоге в социальной сети Twitter сообщил о 15 раненых в ходе столкновений.

В связи с беспорядками в городе введено чрезвычайное положение.