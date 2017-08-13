В Виргинии во время наведения порядка разбился полицейский вертолет, погибли два человека

В американском штате Виргиния в районе города Шарлоттсвилль разбился полицейский вертолет, погибли два человека. Местные СМИ сообщают, что крушение вертолета связано со столкновениями ультраправых с их противниками в этом городе. Однако подчеркивается, что падение вертолета не стало следствием чьих-либо злонамеренных действий.

Причины крушения выясняются.

Судя по имеющейся информации, полицейский вертолет оказывал поддержку силам, занятым в обеспечении общественной безопасности в Шарлоттсвилле, сообщают AP и РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших.