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В мире

В Виргинии во время наведения порядка разбился полицейский вертолет, погибли два человека

время публикации: 06:16 | последнее обновление: 06:16 блог версия для печати фото
В Виргинии во время наведения порядка разбился полицейский вертолет, погибли два человека

В американском штате Виргиния в районе города Шарлоттсвилль разбился полицейский вертолет, погибли два человека. Местные СМИ сообщают, что крушение вертолета связано со столкновениями ультраправых с их противниками в этом городе. Однако подчеркивается, что падение вертолета не стало следствием чьих-либо злонамеренных действий.

Причины крушения выясняются.

Судя по имеющейся информации, полицейский вертолет оказывал поддержку силам, занятым в обеспечении общественной безопасности в Шарлоттсвилле, сообщают AP и РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших.

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