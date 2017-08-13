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В мире

Акция ультраправых в Виргинии: трое погибших, десятки раненых. Подробности

время публикации: 07:57 | последнее обновление: 09:05 блог версия для печати фото
На месте происшествия в Шарлотсвилл. 12 августа 2017 года
На месте происшествия в Шарлотсвилл. 12 августа 2017 года
На месте происшествия в Шарлотсвилл. 12 августа 2017 года
ВСЕ ФОТО

В субботу, 12 августа, в городе Шарлотсвилл (штат Виргиния, США) тысячи активистов ультраправых организаций – в их числе неонацисты и представители Ку-клукс-клана – вышли на очередную демонстрацию протеста против решения городских властей снести памятник главнокомандующему армии Конфедеративных Штатов Америки Роберту Эдварду Ли.

- Протест ультраправых в Шарлотсвилле закончился кровопролитием. Фоторепортаж

Аналогичная акция проходила 8 июля. Тогда она закончилась столкновениями с полицией и задержанием десятков участников протеста.

На этот раз акция под названием "Единство правых" должна была пройти в парке Эмансипации. Для обеспечения порядка были привлечены сотни полицейских.

За несколько часов до начала официальной акции, в ночь на субботу группой ультраправых активистов было организовано факельное шествие. Эти действия спровоцировали столкновения с противниками проведения в городе ультраправого марша, в результате которых пострадали десятки людей. Полиции пришлось вмешаться для наведения порядка. Губернатор Виргинии ввел в Шарлотсвилле чрезвычайное положение, мэрия объявила об отмене мероприятия ультраправых. Для урегулирования ситуации были привлечены дополнительные силы полиции штата и военнослужащие Национальной гвардии.

Когда полиции уже почти удалось навести порядок в саду Эмансипации, в центре Шарлотсвилля в толпу граждан, протестовавших против акции ультраправых, на высокой скорости врезался автомобиль Dodge Challenger. Погибла 32-летняя женщина, еще 19 человек получили ранения и травмы, некоторые из них госпитализированы в тяжелом или даже критическом состоянии.

Водитель попытался скрыться, но был задержан. Им оказался 20-летний Джеймс Алекс Филдс-младший из Огайо. Ему предъявлены обвинения по одному эпизоду убийства второй степени (преднамеренное, но не спланированное убийство), трем эпизодам нанесения телесных повреждений и одному эпизоду оставления места преступления. Мотивы этого преступления пока до конца неясны. Во многих американских СМИ действия Филдса названы "внутренним терроризмом".

Во второй половине дня в субботу около Шарлоттсвилля разбился полицейский вертолет Bell 407, оказывавший поддержку силам, занятым в обеспечении общественной безопасности, погибли два человека. Судя по имеющейся информации, падение вертолета не стало следствием чьих-либо злонамеренных действий. Причины крушения выясняются. Имена погибших: лейтенант Джей Каллен (48) и пилот Берк Бейтс (40).

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших и выступил с осуждением действий, которые привели к кровопролитию в Шарлоттсвилле.

Губернатор штата Виргиния Терри Маколифф заявил на пресс-конференции, что для ультраправых нет места ни в его штате, ни в Америке. "У меня есть послание для всех расистов и нацистов, которые сегодня приехали в Шарлотсвилл: убирайтесь домой. Вы полагаете, что вы патриоты, но вы являетесь кем угодно, но не патриотами", – цитирует его выступление ТАСС.

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// NEWSru.co.il // В мире // 13 августа 2017 г.
В Виргинии во время наведения порядка разбился полицейский вертолет, погибли два человека
// NEWSru.co.il // В мире // 13 августа 2017 г.
Наезд на демонстрантов в Виргинии, водителю предъявлены обвинения в убийстве
// NEWSru.co.il // В мире // 12 августа 2017 г.
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