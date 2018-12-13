Страсбургский террорист Шариф Шекат "нейтрализован"

В четверг, 13 декабря, два дня спустя после теракта на рождественской ярмарке в Страсбурге, полиция Франции сообщила, что в ходе спецоперации "нейтрализован" Шариф Шекат.

Телеканал BFM передал, операция проводилась в Нодорфе - районе, находящемся примерно в двух километрах от места, где террорист атаковал посетителей ярмарки. При задержании преступника полицейские применили огнестрельное оружие.

В официальных сообщениях говорится, что Шарфи Шекат был "подстрелен" или "нейтрализован". При этом невозможно понять, жив ли террорист или он убит.

Израильский телеканал на французском языке i24 со ссылкой на свои источники передал, что "террорист ликвидирован".

В репортаже BFM из квартала Нодорф можно увидеть большое скопление машин "скорой помощи" и полиции. Информации о раненых среди сотрудников спецслужб и полиции нет.

Согласно сообщениям во французских СМИ, Шариф Шекат родился в Страсбурге в феврале 1989 года в семье выходцев из Марокко. В публикациях СМИ отмечается, что Шариф Шекат, внесенный как потенциальный террорист в так называемый "файл S", ранее 27 раз задерживался правоохранительными органами Франции, Швейцарии и Германии (первый арест в 10-летнем возрасте, первый приговор в 13 лет). Он был осужден на два года тюрьмы за грабеж. Утром 11 декабря его должны были вновь задержать по подозрению в убийстве, но не нашли. Полиция провела обыск в квартире подозреваемого, где были найдены гранаты.

Во время теракта на рождественской ярмарке преступник выкрикивал "Аллах Акбар". Он, помимо огнестрельного оружия, имел при себе нож, и пустил его в ход, когда закончились патроны. Четверо их тринадцати пострадавших были доставлены в больницу с ножевыми ранениями.

В результате теракта погибли 45-летний граждан Таиланда Анупонг Суебсамарн, прибывший вместе с женой Наиной в Страсбург 11 декабря и планировавший 13 декабря отправиться в Париж, а также 48-летний гражданин Франции, имя которого пока не называется. Среди раненых, находящихся в критическом состоянии, 28-летний итальянский радиожурналист Антонио Мегалицци, прибывший в Страсбург для освещения сессии Европейского парламента.