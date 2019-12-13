Консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании, Корбин уходит с поста главы партии

Судя по предварительным данным, на выборах в Великобритании Консервативная партия под руководством премьер-министра Бориса Джонсона одержала убедительную победу над Лейбористской партией. Лидер лейбористов Джереми Корбин уже заявил, что уйдет с поста главы партии, хотя и сохранил место в парламенте.

Все британские СМИ сообщают о победе консерваторов, хотя подсчет голосов продолжается, и пока публикуются только результаты exit poll.

Для абсолютного большинства, дающего возможность самостоятельно формировать правительство, консерваторам нужно получить 326 мандатов. Всё указывает на то, что этот порог будет уверенно преодолен. По прогнозу Sky News, консерваторы получат от 358 до 368 мест в парламенте.

Всеобщие выборы в Великобритании были следствием политического кризиса на фоне предстоящего выхода Великобритании из ЕС. Джонсон настаивает на Brexit к 31 января 2020 года. Лейбористы и Шотландская национальная партия требуют нового референдума. Четвертая по популярности Партия либеральных демократов выступает за сохранение членства в ЕС.

Лидер либеральных демократов Джо Суинсон по итогам выборов потеряла место в парламенте, уступив кандидату от Шотландской национальной партии.

Абсолютная победа консерваторов означает гарантированный выход Великобритании из Евросоюза в начале следующего года. Борис Джонсон утром 13 декабря заявил, что результаты выборов дают Консервативной партии "сильный новый мандат" на то, чтобы осуществить Brexit.

Текущие результаты выборов в Великобритании

В Израиле позитивно относятся к победе консерваторов в Великобритании, так как Борис Джонсон считает другом еврейского государства, в отличие от Джереми Корбина, которого многократно обвиняли в антисемитизме за критику израильской политики и поддержку антиизраильских сил.





