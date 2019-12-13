Итоги выборов в Великобритании: убедительная победа консерваторов

Утром в пятницу, 13 декабря, были опубликованы итоги прошедших накануне всеобщих выборов в Великобритании. (На момент публикации не определено только одно место в парламенте.)

Консервативная партия под руководством премьер-министра Бориса Джонсона одержала убедительную победу, получив 364 из 650 парламентских мандатов.

Лейбористская партия получила 203 мандата. На фоне поражения Джереми Корбин заявил, что уйдет с поста главы партии, хотя и сохранил место в парламенте.

48 мест в парламенте досталось Шотландской национальной партии, 11 – Партии либеральных демократов (причем Лидер либеральных демократов Джо Суинсон по итогам выборов потеряла место в парламенте, уступив кандидату от Шотландской национальной партии).

Всеобщие выборы в Великобритании были следствием политического кризиса на фоне предстоящего выхода Великобритании из ЕС. Джонсон настаивает на Brexit к 31 января 2020 года. Лейбористы и Шотландская национальная партия требуют нового референдума. Партия либеральных демократов выступает за сохранение членства в ЕС.

Абсолютная победа консерваторов означает гарантированный выход Великобритании из Евросоюза в начале следующего года. Борис Джонсон утром 13 декабря заявил, что результаты выборов дают Консервативной партии "сильный новый мандат" на то, чтобы осуществить Brexit.

Президент США Дональд Трамп поздравил Бориса Джонсона с победой, заявив, что после "брекзита" Соединенные Штаты смогут подписать с Соединенным Королевством более значимое и выгодное для обеих сторон соглашение о свободной торговле, чем "любой договор с ЕС".

В Израиле позитивно относятся к победе консерваторов в Великобритании, так как Борис Джонсон считает другом еврейского государства, в отличие от Джереми Корбина, которого многократно обвиняли в антисемитизме за критику израильской политики и поддержку антиизраильских сил.





