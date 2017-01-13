13 января 2017 г.
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В мире

Алжирские власти сообщили о раскрытии "сионистской шпионской сети"

время публикации: 16:50 | последнее обновление: 17:20 блог версия для печати

Алжирские власти раскрыли деятельность международной шпионской сети в провинции Гардая, агенты которой шпионили в пользу Израиля, сообщили арабские СМИ 13 января.

В частности, сайт "Ньюз Миср-24" сообщил, что были задержаны не менее десяти подозреваемых в причастности к шпионажу, в том, числе, граждане Ливии, Мали, Ганы, Эфиопии, Либерии, Кении и Нигерии. Согласно этой информации, у них было новейшее оборудование, позволявшие собирать секретную информацию.

В суд провинции Гардая было передано обвинительное заключение. Арестованным предъявлены обвинения в шпионаже.

Следует отметить, что 4 января сайт "Аль-Шурук" сообщил о планах израильских спецслужб создать интернет-чаты для провоцирования беспорядков среди алжирской молодежи и раздувания антиправительственных настроений. При этом сайт ссылался на газету "Гаарец".

В публикации утверждалось, что Израиль считает Алжир угрозой для себя, так как эта страна не была задета событиями "Арабской весны" и сохранила стабильность.

В этой статье были неточности, в частности, подразделение военной разведки 8200 названо частью "Мосада". Заметка проиллюстрирована снимком передовой страницы "Гаарец" за 2015 год.

Помимо этого, в начале января сайт "Аль-Манар" опубликовал статью автора Амиры Айсер. В статье утверждалось, что израильский "Мосад" уже несколько лет пытается спровоцировать внутренние беспорядки в Алжире.

Подобные публикации появляются на фоне растущих антиправительственных настроений в Алжире и напоминают попытку отвлечь внимание недовольных от экономических проблем страны. Ливанский писатель Моханд Хадж Али написал на сайте "Аль-Модон" по этому поводу, что арабские, в том числе, алжирские СМИ давно вышли за рамки здравого смысла, повсюду находя агентов "Мосада".

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