10 Канал ИТВ: Франция финансирует антиизраильское движение BDS

Французское правительство поддерживает деньгами разные организации, поддерживающие антиизраильское движение BDS (бойкот, отзыв инвестиций и санкции), сообщает вечером 13 января сайт 10 Канала ИТВ.

Информацию о французской правительственной поддержке движения BDS на этой неделе распространило движение NGO-Monitor.

10 Канал сообщил, что, по мнению представителя NGO-Monitor Винсента Шабата, правительство Франции нарушает закон, помогая BDS через министерство иностранных дел и фонд развития. По его словам, эти средства расходуются бесконтрольно.

Винсент Шабат сказал, что Франция перечислила связанным с BDS структурам шесть миллионов евро и один миллион долларов, а, возможно, и больше.