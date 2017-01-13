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В мире

10 Канал ИТВ: Франция финансирует антиизраильское движение BDS

время публикации: 21:15 | последнее обновление: 21:19 блог версия для печати фото
10 Канал ИТВ: Франция финансирует антиизраильское движение BDS

Французское правительство поддерживает деньгами разные организации, поддерживающие антиизраильское движение BDS (бойкот, отзыв инвестиций и санкции), сообщает вечером 13 января сайт 10 Канала ИТВ.

Информацию о французской правительственной поддержке движения BDS на этой неделе распространило движение NGO-Monitor.

10 Канал сообщил, что, по мнению представителя NGO-Monitor Винсента Шабата, правительство Франции нарушает закон, помогая BDS через министерство иностранных дел и фонд развития. По его словам, эти средства расходуются бесконтрольно.

Винсент Шабат сказал, что Франция перечислила связанным с BDS структурам шесть миллионов евро и один миллион долларов, а, возможно, и больше.

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