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Собака Барака Обамы укусила за лицо посетительницу Белого дома

время публикации: 01:19 | последнее обновление: 01:24 блог версия для печати фото
Собака Барака Обамы укусила за лицо посетительницу Белого дома

Собака, принадлежащая семье уходящего президента США Барака Обамы, покусала 18-летнюю девушку, сообщает в четверг, 12 января, портал TMZ.

Инцидент произошел в минувший понедельник в Белом доме, куда девушка, подруга старшей дочери президента Малии, пришла в гости. Она хотела приласкать 4-летнюю португальскую водяную собаку по кличке Санни, однако та неожиданно укусила ее за лицо.

Семейный врач президентской четы Ронни Джексон после осмотра пострадавшей пришел к выводу, что на рану необходимо наложить швы.

У семьи Обама две португальских водяных собаки. Помимо Санни, в Белом доме живет 8-летняя Бо. Отметим, что агрессивное поведение нехарактерно для представителей этой породы.

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