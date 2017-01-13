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На Украине запретили вещание российского телеканала "Дождь"

время публикации: 04:30 | последнее обновление: 04:40 блог версия для печати фото
На Украине запретили вещание российского телеканала "Дождь"

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял решение о запрете трансляции на территории страны российского телеканала "Дождь".

Как сообщает в четверг, 12 января, Telekritika.ua, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания удалил телеканал "Дождь" из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины. Провайдерам дан месяц, чтобы заменить телеканал на другой.

Советом было зафиксировано размещение российской коммерческой рекламы, что является нарушением требований закона "О рекламе". Кроме того, по словам главы Совета Юрия Артеменко, были зафиксированы нарушения закона "О телевидении и радиовещании".

"В частности, телеканал транслировал сюжеты с информацией, которая свидетельствует о незнании государственных границ и посягает на территориальную целостность Украины", – отметил Артеменко.

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