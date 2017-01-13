13 января 2017 г.
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В мире

Эрдоган отказывается вывести войска с Кипра

время публикации: 20:17 | последнее обновление: 20:17 блог версия для печати

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган исключил возможность вывода турецких войск с острова Кипр. Такое заявление он сделал по итогам переговоров об урегулировании конфликта на Кипре, состоявшихся в Женеве.

Эрдоган сказал, что одностороннего вывода турецких войск с Кипра не будет, и обвинил Грецию в препятствовании урегулированию конфликта. Он потребовал вывести греческие войска с острова.

Президент Кипра Никос Анастасиадис, со своей стороны, сказал, что для объединения острова необходимо устранить причину раскола и вывести турецкие войска.

Переговоры 13 января завершились безрезультатно.

Турецкий контингент на севере Кипра насчитывает 30 тысяч солдат. Анкара утверждает, что присутствие войск необходимо для защиты турков-киприотов. Численность греческого контингента не превышает тысячу военнослужащих.

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Пятница, 13 января 2017 г.
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