Эрдоган отказывается вывести войска с Кипра

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган исключил возможность вывода турецких войск с острова Кипр. Такое заявление он сделал по итогам переговоров об урегулировании конфликта на Кипре, состоявшихся в Женеве.

Эрдоган сказал, что одностороннего вывода турецких войск с Кипра не будет, и обвинил Грецию в препятствовании урегулированию конфликта. Он потребовал вывести греческие войска с острова.

Президент Кипра Никос Анастасиадис, со своей стороны, сказал, что для объединения острова необходимо устранить причину раскола и вывести турецкие войска.

Переговоры 13 января завершились безрезультатно.

Турецкий контингент на севере Кипра насчитывает 30 тысяч солдат. Анкара утверждает, что присутствие войск необходимо для защиты турков-киприотов. Численность греческого контингента не превышает тысячу военнослужащих.