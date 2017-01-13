Нигерия предложила убежище президенту Гамбии, отказывающемуся признать поражение

Нижняя палата парламента Нигерии проголосовала за предложение предоставить политическое убежище Яхье Джамме, потерпевшему поражение на выборах президента Гамбии.

Информационное агентство EFE пишет, что парламент Нигерии поддержал инициативу предоставить Яхье Джамме возможность жить в безопасности на нигерийской территории. Авторы инициативы надеются, что в итоге будет преодолен политический кризис в Гамбии.

Согласно результатам выборов президента Гамбии, кандидат от оппозиции Адама Барроу завоевал 54,54% голосов, Яхья Джамме - 36,66% голосов, третий кандидат Мама Канде - 17,8% голосов.

Первоначально Джамме признал поражение, но затем заявил, что на выборах имели место нарушения, поэтому следует провести новый тур голосования. Оппозиция выступила против этого предложения.

Срок полномочий Джамме истекает 18 января. До сих пор президент заявлял, что не уйдет со своего поста, пока не будет принято решение Верховного суда. Суд сможет собраться на заседание только в мае из-за нехватки судей на данный момент.

Яхья Джамме захватил власть в Гамбии в 1994 году и с тех пор оставался главой государства. В последние годы прославился такими действиями, как объявлением Гамбии исламской республикой и заявлением о том, что, по воле Аллаха, он будет править еще миллиард лет.

В 2007 году он утверждал, что изобрел лекарство от СПИДа, состоящее из трав. В 2008 году Джамме угрожал смертной казнью геям, а в 2012 году планировал массовую казнь заключенных. В 2013 году Джамме вывел Гамбию из Содружества Наций (бывшего Британского Содружества), утверждая, что эта организация носит колониальный характер. В 2014 году принял решение отказаться от использования английского языка в качестве официального.

В 2010 году Гамбия объявила о полном разрыве дипломатических отношений с Ираном. При этом Джамме несколько раз препятствовал выдаче США агентов террористической организации "Хизбалла".