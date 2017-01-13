Николь Кидман призвала американцев поддержать Трампа

Знаменитая актриса Николь Кидман заявила, что пора относиться с уважением к выбору американского народа, отдавшего предпочтение Дональду Трампу на выборах президента США, сообщает The Washington Post.

В ходе недавнего интервью она сказала, что Дональд Трамп победил на выборах, и теперь американцы должны поддержать его, так как это базовый принцип страны.

Высказывание Николь Кидман спровоцировало бурю в социальных сетях. Некоторые пользователи поддержали мнение актрисы, а другие выступили с острой критикой в ее адрес.

Некоторые критики предложили ей переехать в Россию, другие отметили, что она вышла замуж за последователя сайентологии Тома Круза, и США в ее советах не нуждаются. Один пользователь спросил, надо ли, по этой логике, поддерживать Гитлера.