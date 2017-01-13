Обама отменил облегченные правила для кубинских иммигрантов

Президент США Барак Обама отменил исключительные правила предоставления кубинцам статуса жителя США, действовавшие в течение 22 лет, сообщает The New York Times. Этого давно добивался кубинский режим.

Барак Обама отменил практику под названием "сухая нога - мокрая нога", в рамках которой кубинские нелегальные иммигранты, добравшиеся морем до территории США, могли рассчитывать на получение статуса легального жителя США. Если же их задерживали на море, то отправляли обратно на Кубу.

Президент подписал указ, уравнивающий граждан Кубы с гражданами других стран в вопросе получения статуса жителя США. Помимо этого, Обама отменил программу "Медицинская амнистия для Кубы", в рамках которой кубинские медики, работавшие в третьих странах, получали визы на въезд в США по ускоренной процедуре.

Сторонники этого решения заявили, что политика "сухая нога - мокрая нога" представляет собой пережиток Холодной войны, и ее отмена служит дальнейшей нормализации отношений с Кубой.

Противники, в том числе, сенатор-демократ Роберт Менендес, заявили, что Обама лишь позволит кубинскому режиму дополнительно затянуть удавку на шее своего народа.

Издание отмечает, что первоначально администрация Обамы отрицала планы пересмотреть политику приема кубинских беженцев во время переговоров о нормализации отношений с Кубой. Но затем чиновники признали, что специально старались избегать обсуждения этой темы, чтобы не спровоцировать всплеск потока нелегальной иммиграции с Кубы.