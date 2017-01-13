Британский профессор обвинил главу МВД в подстрекательстве

Речь министра внутренних дел Великобритании Эмбер Рудд на заседании Консервативной партии вызвала негодование отдельных представителей левых кругов, усмотревших в ее словах "проявление преступной нетерпимости".

Эмбер Рудд говорила о возможном ужесточении правил найма иностранцев британскими компаниями. Как пишет ВВС, профессор Джошуа Сильвер усмотрел в этом "преступление на почве нетерпимости" и подал жалобу в полицию.

Полиция зарегистрировала обращение, но пришла к выводу, что никакого преступления в словах министра нет.

Джошуа Сильвер признает, что не слушал выступление Эмбер Рудд, но зато прочитал черновик ее речи, а также "изучил все, что писали по этому поводу в Facebook".