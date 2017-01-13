13 января 2017 г.
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В мире

Британский профессор обвинил главу МВД в подстрекательстве

время публикации: 10:32 | последнее обновление: 10:32 блог версия для печати фото
Глава МВД Великобритании Эмбер Рудд

Речь министра внутренних дел Великобритании Эмбер Рудд на заседании Консервативной партии вызвала негодование отдельных представителей левых кругов, усмотревших в ее словах "проявление преступной нетерпимости".

Эмбер Рудд говорила о возможном ужесточении правил найма иностранцев британскими компаниями. Как пишет ВВС, профессор Джошуа Сильвер усмотрел в этом "преступление на почве нетерпимости" и подал жалобу в полицию.

Полиция зарегистрировала обращение, но пришла к выводу, что никакого преступления в словах министра нет.

Джошуа Сильвер признает, что не слушал выступление Эмбер Рудд, но зато прочитал черновик ее речи, а также "изучил все, что писали по этому поводу в Facebook".

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