Британские сефарды просят испанское гражданство после референдума о членстве в ЕС

Британские евреи-сефарды после того, как на референдуме победили сторонники выхода Великобритании из Европейского союза, решили обратиться за получением гражданства Испании и Португалии.

Испания и Португалия относительно недавно приняли законы о предоставлении гражданства сефардам, потомкам евреев, изгнанных из этих стран в конце XV века.

После референдума о выходе Великобритании из ЕС многие СМИ сообщали, что выросло число британских граждан, желающих получить гражданство какой-нибудь страны, остающейся членом ЕС. Sky News передает, что, в частности, ирландские власти сообщили, что на 40% увеличилось количество обращений британцев за получением гражданства Ирландии. По поводу роста обращений за израильским гражданством данных нет.

В еврейской общине после голосования в июне 2016 года заметно увеличилось число желающих изучить семейную историю и выяснить, можно ли подать просьбу о получении испанского или португальского гражданства. Шарлотта Сибэг-Монтефьори, представительница группы из 25 семей, изучающих свою историю, пояснила, что причиной стала неясность относительно будущих отношений Великобритании с ЕС.

Архивы хранит, в частности, сефардская община на севере Лондона, но сотрудники архива предупреждают, что обращающиеся за генеалогическим древом должны запастись терпением, так как в каждом случае проводится тщательная проверка.

В начале января The Guardian сообщал, что в 80 раз увеличилось число британскиз евреев, обращающихся за португальским гражданством.

В январе 2015 года правительство Португалии утвердило закон, позволяющий потомкам евреев, изгнанных из страны в 1496 указом короля Мануэля Первого, получить португальское гражданство. Ключевое условие – способность доказать историческую связь с португальским еврейством.

В 2014 году испанское правительство утвердило законопроект, предоставляющий сефардам, потомкам евреев, изгнанных из Испании, право на получение гражданства, причем без необходимости отказа от другого подданства. Согласно данному законопроекту, для получения испанского гражданства необходимо иметь соответствующую справку от Федерации еврейских общин Испании или от раввина в стране проживания. Следует также выдержать экзамен на знание испанской культуры.

При этом в декабре 2016 года радиостанция "Решет Бет" сообщила, что всего трое израильтян смогли получить испанское гражданство в рамках нового закона, так как экзамен на знание испанской культуры оказался очень сложным. Вместе с тем, 2 октября 2015 года испанское правительство сообщило, что гражданство получили 4302 еврея, в основном, из Марокко, Турции и Венесуэлы.

Сефардами называют субэтническую группу евреев, сформировавшуюся на Пиренейском полуострове из потоков миграции иудеев внутри Римской империи, а затем внутри Халифата, и говорящих на языке ладино. Евреи получили это название, что в переводе c иврита означает "испанцы", после изгнания из Испании и Португалии в конце 1492 года и последующего исхода с Пиренейского полуострова в XVI-XVIII вв.





