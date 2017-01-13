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В мире

Обама приказал смягчить санкции против Судана

время публикации: 19:46 | последнее обновление: 19:48 блог версия для печати фото
Обама приказал смягчить санкции против Судана

Президент США Барак Обама распорядился смягчить санкции против Судана. Он объяснил это определенным прогрессом в области соблюдения прав человека в этой стране. Основная часть санкций против Судана остается в силе.

США признают Судан государством, поддерживающим терроризм, наряду с Ираном и Сирией.

Обама заявил, что в последнее время суданская армия прекратила бомбить районы страны, включая Дарфур, где долгие годы тянется конфликт, передает The Washington Post. Помимо этого, правительство облегчило доставку гуманитарной помощи в нуждающиеся области. Судан также сотрудничает с США в области борьбы против террористической организации "Исламское государство", по словам президента.

Если дальнейшего прогресса в области соблюдения прав человека не будет, то санкции можно восстановить в полном объеме.

Избранный президент Дональд Трамп не делал заявлений о своем отношении к санкциям против Судана.

Международный уголовный суд издал ордер на арест президента Судана Омара аль-Башира по обвинению в геноциде населения Дарфура.

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