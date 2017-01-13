Tageszeitung: ЕС хочет отправлять мигрантов в Беларусь

Европейский союз в последнее время ведет переговоры с Беларусью о строительстве центров содержания нелегальных мигрантов на белорусской территории, сообщило издание Tageszeitung.

Кристиан Якоб пишет, что планируется строительство центров содержания открытого и закрытого типа, соответствующих всем стандартам Евросоюза. Каждый центр должен быть рассчитан на 30-50 мест, иметь отдельные секции для семей и для женщин, предоставлять необходимую медицинскую помощь и т.д.

На строительство центров содержания мигрантов Евросоюз планирует выделить Беларуси на первом этапе семь миллионов евро.

В данные центры ЕС планирует направлять, в том числе, нелегальных мигрантов из Сирии, Украины и России.

Соглашение предусматривает облегчение визового режима для граждан Беларуси, включая изменение условий въезда в Шенгенскую зону и предоставление рабочих и студенческих виз. Минск в ответ должен забирать из ЕС мигрантов, прибывших через территорию Беларуси. По этому пункту между сторонами возникли разногласия, отмечает издание.