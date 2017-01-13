Германский суд подтвердил решение считать поджог синагоги критикой Израиля

Районный суд в германском городе Вупперталь недавно подтвердил решение суда низшей инстанции, постановившего, что нападение трех палестинских арабов на синагогу в 2014 году было проявлением критики Израиля, а не антисемитизма.

Нападение на синагогу было совершено летом 2014 года. Злоумышленники попытались поджечь здание бутылками с горючей смесью. Проживавший по соседству мальчик вовремя заметил огонь, поэтому в результате происшествия был причинен лишь ущерб на 800 евро.

Суд, рассматривавший дело о попытке поджога синагоги в Вуппертале, в 2015 году квалифицировал действия поджигателей, как критику Израиля. Судьи сочли, что злоумышленники протестовали против антитеррористической операции "Нерушимая скала", и их действия нельзя считать проявлением антисемитизма. Преступников приговорили к разным срокам заключения с отсрочкой исполнения наказания.

Решение суда вызвало критику со стороны некоторых журналистов и политиков Германии. Журналист Стефан Лаурин написал в Judische Allgemeine, что почему-то никто не квалифицирует нападение на мечеть, как несогласие с политикой Эрдогана, тогда как евреев в любой стране автоматически считают представителями Израиля.





