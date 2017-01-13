В возрасте 33 лет умерла бывшая солистка группы "Лицей" Жанна Роштакова

Во Владивостоке в возрасте 33 лет умерла певица Жанна Роштакова, сообщает РИА Новости со ссылкой на блог певца Прохора Шаляпина, который был другом Жанны.

"Она ничем не болела, ничто не предвещало беды", – написал Шаляпин в Instagram.

Шаляпин пишет, что Жанна Роштакова звонила ему 9 января и рассказывала, что решила вернуться обратно в Москву из Владивостока, куда переехала несколько лет назад.

Шаляпин и Роштакова дружили с 1999 года, когда познакомились на программе "Утренняя звезда". Как рассказал певец, они всегда "были на одной волне".

О смерти Роштаковой стало известно в среду, пишет сайт vostokmedia.com со ссылкой на полицию.

Как рассказали корреспонденту РИА "Восток-Медиа" в пресс-службе полиции Владивостока, информация о трагедии поступила 11 января. "По предварительной версии, это была не насильственная смерть. По данному факту проводится проверка", – уточнила сотрудница ведомства.

Между тем издание Дни.ру со ссылкой на Прохора Шаляпина пишет, что произошёл несчастный случай. По предварительной информации, Жанна лежала в ванне, и ей на голову упала полка. Дома больше никого не было, и никто ей не мог помочь. Тело обнаружили только через сутки. Скорее всего, ей стало плохо – она могла потерять сознание, и от долгого нахождения в горячей воде не выдержало сердце.

Жанна Роштакова была лауреатом Всемирной молодежной премии "Хрустальная нота" (1997), победительницей конкурса старшей вокальной категории "Утренняя Звезда" (1999) в Юрмале, победительницей конкурса "Зажги свою звезду" (2000) в Москве, участницей отборочного тура конкурса "Юрмала – новая волна" (2003), некоторое время была солисткой в группе "Лицей".