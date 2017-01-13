13 января 2017 г.
последняя новость: 14:11
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:47 В возрасте 33 лет умерла бывшая солистка группы "Лицей" Жанна Роштакова
13:42 Нигерия предложила убежище президенту Гамбии, отказывающемуся признать поражение
13:26 Tageszeitung: ЕС хочет отправлять мигрантов в Беларусь
12:19 Обама отменил облегченные правила для кубинских иммигрантов
11:17 Германский суд подтвердил решение считать поджог синагоги критикой Израиля
10:32 Британский профессор обвинил главу МВД в подстрекательстве
08:33 Британские сефарды просят испанское гражданство после референдума о членстве в ЕС
06:13 Среди жертв катастрофы Ту-154 опознана Елизавета Глинка, похороны намечены на 16 января
04:30 На Украине запретили вещание российского телеканала "Дождь"
01:19 Собака Барака Обамы укусила за лицо посетительницу Белого дома
В мире

В возрасте 33 лет умерла бывшая солистка группы "Лицей" Жанна Роштакова

время публикации: 13:47 | последнее обновление: 13:47 блог версия для печати фото
В возрасте 33 лет умерла бывшая солистка группы "Лицей" Жанна Роштакова

Во Владивостоке в возрасте 33 лет умерла певица Жанна Роштакова, сообщает РИА Новости со ссылкой на блог певца Прохора Шаляпина, который был другом Жанны.

"Она ничем не болела, ничто не предвещало беды", – написал Шаляпин в Instagram.

Шаляпин пишет, что Жанна Роштакова звонила ему 9 января и рассказывала, что решила вернуться обратно в Москву из Владивостока, куда переехала несколько лет назад.

Шаляпин и Роштакова дружили с 1999 года, когда познакомились на программе "Утренняя звезда". Как рассказал певец, они всегда "были на одной волне".

О смерти Роштаковой стало известно в среду, пишет сайт vostokmedia.com со ссылкой на полицию.

Как рассказали корреспонденту РИА "Восток-Медиа" в пресс-службе полиции Владивостока, информация о трагедии поступила 11 января. "По предварительной версии, это была не насильственная смерть. По данному факту проводится проверка", – уточнила сотрудница ведомства.

Между тем издание Дни.ру со ссылкой на Прохора Шаляпина пишет, что произошёл несчастный случай. По предварительной информации, Жанна лежала в ванне, и ей на голову упала полка. Дома больше никого не было, и никто ей не мог помочь. Тело обнаружили только через сутки. Скорее всего, ей стало плохо – она могла потерять сознание, и от долгого нахождения в горячей воде не выдержало сердце.

Жанна Роштакова была лауреатом Всемирной молодежной премии "Хрустальная нота" (1997), победительницей конкурса старшей вокальной категории "Утренняя Звезда" (1999) в Юрмале, победительницей конкурса "Зажги свою звезду" (2000) в Москве, участницей отборочного тура конкурса "Юрмала – новая волна" (2003), некоторое время была солисткой в группе "Лицей".

facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Пятница, 13 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017