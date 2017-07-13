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В мире

Экс-президент Бразилии приговорен к тюремному заключению за коррупцию

время публикации: 08:47 | последнее обновление: 08:47 блог версия для печати фото
Экс-президент Бразилии приговорен к тюремному заключению за коррупцию

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва был признан судом виновным в коррупции и приговорен к тюремному заключению сроком на 9,5 лет, сообщает BBC.

Согласно обвинительному заключению, Лула да Сильва и еще пять человек пытались купить молчание бывшего директора Petrobras, дававшего показания о коррупции. Сам экс-президент отрицает все обвинения и утверждает, что процесс над ним политически мотивирован.

Лула да Силва занимал пост президента Бразилии с 2003 по 2010 год.

Напомним, весной 2016 года, на фоне грандиозного коррупционного скандала, затронувшего высшие эшелоны власти, Сенат Бразилии проголосовал импичмент президента Дилмы Руссефф. Исполняющим обязанности президента стал вице-президент Мишел Темер. Осенью минувшего года в отношении Темера была начата предварительная проверка подозрений о нарушениях финансирования избирательной кампании Темера в 2012 году.

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