13 июля 2017 г.
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Reuters: Россия продолжает в обход санкций поставлять в Крым немецкие турбины

время публикации: 08:27 | последнее обновление: 08:32 блог версия для печати фото
Reuters: Россия продолжает в обход санкций поставлять в Крым немецкие турбины

Согласно источникам агентства Reuters, в порт Феодосии были доставлены две новые газовые турбины – предположительно, немецкой компании Siemens, товары которой запрещены к ввозу в Крым в рамках санкций Евросоюза в отношении полуострова.

Источники информационного агентства не располагают подтверждением того, что доставленные в Феодосию турбины действительно произведены концерном Siemens, однако утверждают, что форма и размер турбин подходят под описание германских турбин.

Ранее на этой неделе представители Siemens заявили, что две из четырех газовых турбин, проданных концерном российской компании "Технопромэкспорт" (дочернее предприятие "Ростеха"), были доставлены в Крым против воли и без ведома руководства Siemens. Во вторник, 12 июля, концерн Siemens подал судебный иск против "Технопромэкспорта", требуя вернуть турбины в пункт назначения оборудования – город Тамань.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков неоднократно утверждал, что турбины для Крыма произведены в России.

Напомним, 19 июня Совет ЕС продлил еще на один год, до 23 июня 2018 года, санкции в отношении Крыма "в связи с незаконной аннексией Крыма и Севастополя Россией".

Утвержденные Евросоюзом ограничения распространяются на граждан и на компании стран ЕС. В частности, под санкции попадает импорт из Евросоюза энергетического оборудования.

Санкции в отношении Крыма были введены Евросоюзом после аннексии полуострова Россией в марте 2014 года.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 19 июня 2017 г.
Евросоюз продлил на год санкции в отношении Крыма
// NEWSru.co.il // В мире // 20 февраля 2017 г.
Иран продает России турбины для крымских ТЭЦ – в обход санкций ЕС
// NEWSru.co.il // Экономика // 30 июня 2015 г.
"Ведомости": Siemens продаст Крыму турбины для электростанций – в обход санкций







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Четверг, 13 июля 2017 г.
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