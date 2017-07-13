Reuters: Россия продолжает в обход санкций поставлять в Крым немецкие турбины

Согласно источникам агентства Reuters, в порт Феодосии были доставлены две новые газовые турбины – предположительно, немецкой компании Siemens, товары которой запрещены к ввозу в Крым в рамках санкций Евросоюза в отношении полуострова.

Источники информационного агентства не располагают подтверждением того, что доставленные в Феодосию турбины действительно произведены концерном Siemens, однако утверждают, что форма и размер турбин подходят под описание германских турбин.

Ранее на этой неделе представители Siemens заявили, что две из четырех газовых турбин, проданных концерном российской компании "Технопромэкспорт" (дочернее предприятие "Ростеха"), были доставлены в Крым против воли и без ведома руководства Siemens. Во вторник, 12 июля, концерн Siemens подал судебный иск против "Технопромэкспорта", требуя вернуть турбины в пункт назначения оборудования – город Тамань.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков неоднократно утверждал, что турбины для Крыма произведены в России.

Напомним, 19 июня Совет ЕС продлил еще на один год, до 23 июня 2018 года, санкции в отношении Крыма "в связи с незаконной аннексией Крыма и Севастополя Россией".

Утвержденные Евросоюзом ограничения распространяются на граждан и на компании стран ЕС. В частности, под санкции попадает импорт из Евросоюза энергетического оборудования.

Санкции в отношении Крыма были введены Евросоюзом после аннексии полуострова Россией в марте 2014 года.





