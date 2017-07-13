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Убийца Бориса Немцова приговорен к 20 годам лишения свободы

время публикации: 12:08 | последнее обновление: 12:12 блог версия для печати фото
Убийца Бориса Немцова приговорен к 20 годам лишения свободы

В четверг, 13 июля, московский окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы Заура Дадаева, признанного виновным в убийстве оппозиционера Бориса Немцова, сообщает РИА Новости.

Согласно опубликованной информации, отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Кроме того, суд оштрафовал осужденного на 100 тысяч рублей, а также лишил его звания лейтенанта и ордена Мужества. Отмечается, что приговор основывался на вердикте присяжных, признавших Дадаева виновным и не заслуживающим снисхождения.

Соучастники Дадаева приговорены к различным срокам лишения свободы — от 11 до 19 лет. Защита уже заявила о намерении обжаловать приговор.

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Четверг, 13 июля 2017 г.
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