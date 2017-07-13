Британец, наблюдавший изнасилование ребенка в онлайн-трансляции, приговорен к тюрьме

Королевский суд Кардиффа, столицы Уэльса, приговорил к лишению свободы сроком на 11 лет 44-летнего Дарена Уильямса из Блэквуда, графство Кайрфилли, который смотрел в интернете изнасилование малолетних детей, транслировавшееся в режиме онлайн преступниками, проживающими в Пенсильвании.

Об этом прецедентом деле, где рассматривалось преступление, совершенное в период с июля по октябрь 2015 года, пишет в четверг, 13 июля, сайт новостной службы ВВС.

Во время этого "шоу" Уильямс комментировал зрелище, написав в частности: "Докажи, что это прямая трансляция – врежь ему!" Суд расценил этот комментарий как соучастие и поощрение происходящего у него на глазах преступления.

ВВС сообщает, что шокирующая видеозапись попала к канадским полицейским, которые вычислили насильника: им оказался житель штата Пенсильвания Уильям Чендлер Огуста. В феврале 2015 года он был арестован и приговорен к 30-годам лишения свободы. Уильямса же службы безопасности задержали в декабре 2015-го, " вычислив" его IP – адрес..

Представитель прокуратуры Лора Тамс разъяснила журналистам этот приговор, заявив, что Уильямс испытывал садистское удовольствие от вида страданий и надругательств над малышом. Такие люди представляют опасность для общества и нуждаются в изоляции.

Примечательно, что Дэррен Уильямс работал с детьми – он был водителем микравтобусов, на которых перевозили подопечных детских благотворительных организаций в графстве Гвент, пишет The Daily Mail. Вместе с Уильямсом изнасилованием шестилетнего ребенка любовались еще трое мужчин: 43-летний учитель начальных классов Уэйн Брукс, 35-летнему Филип Крэбтри и 36-летний Кристиан Джонсон Луэкинг, приговоры которым будут вынесены в августе.