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В мире

На российском сайте государственных услуг обнаружен вредоносный код

время публикации: 21:54 | последнее обновление: 21:54 блог версия для печати фото
На российском сайте государственных услуг обнаружен вредоносный код

Компания Dr.Web, занимающаяся разработкой антивирусного программного обеспечения, сообщила об обнаружении вредоносного кода, внедренного неизвестным лицом на портал государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru.

ТАСС цитирует пресс-релиз компании, в котором говорится, что вредоносный код заставляет браузер посетителя сайта незаметно связываться с одним из 15 доменных адресов, зарегистрированных на частное лицо. В ответ с этих доменов может поступить фальшивая форма для ввода данных кредитной карты либо ведется поиск уязвимостей с целью получения доступа к компьютеру пользователя.

В сообщении Dr.Web говорится, что сертификаты безопасности на большинстве посторонних доменов просрочен либо не содержит вредоносный код, и поэтому запросы к этим доменам за последние сутки не увенчивались успехом. Однако, подчеркивают специалисты по компьютерной безопасности, ничего не мешает владельцам доменов обновить сертификаты и разместить на своих доменах вредоносный программный код.

В минкомсвязи агентству ТАСС сообщили, что обнаруженная угроза незначительна и в ближайшее время уязвимость будет устранена.

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