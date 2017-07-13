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Транспорт Лондона принял новое обращение: "каждый" вместо "леди и джентльмены"

время публикации: 15:05 | последнее обновление: 15:05 блог версия для печати

Департамент транспорта Лондона (TfL) ввел новое правило: отныне сотрудникам этой структуры положено обращаться к пассажирам не с привычной формулой "леди и джентльмены", а называть их "гендерно нейтральным" словом "каждый" (everyone).

Об этом нововведении пишет в четверг, 13 июля, сайт новостной службы ВВС.

Руководство TfL утверждает, что с помощью этой меры, которую одобрили и поддержали мэр британской столицы Садик Хан и ЛГБТ-сообщество, оно поможет гражданам столицы чувствовать себя желанными гостями в общественным транспорте.

В рамках этого нововведения будут отредактированы голосовые записи, которые пассажиры слышат в метро и автобусах Лондона. Хан прокомментировал этот шаг, напомнив, что британская столица является "разнообразным, мультикультурным" городом, и не всем гражданам комфортно, когда их разделяют по половому признаку.

Впрочем, если кто-то из сотрудников назовет пассажиров по старинке леди и джентльмены, это не будет расценено как правонарушение – ему просто напомнят о новом порядке, уточнил мэр.

Представители ЛГБТ-группы Stonewall заявили, что геи и лесбиянки "крайне чувствительны" к языку, и новое обращение даст им "ощущение включенности".

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Четверг, 13 июля 2017 г.
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