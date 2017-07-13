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В мире

Два россиянина пойдут под суд за участие в беспорядках во время саммита G20 в Гамбурге

время публикации: 01:16 | последнее обновление: 01:29 блог версия для печати фото
Два россиянина пойдут под суд за участие в беспорядках во время саммита G20 в Гамбурге

Два россиянина арестованы за участие в беспорядках во время саммита G20, проходившего 7-8 июля в Гамбурге.

"В связи с беспорядками во время саммита G20 были задержаны два гражданина России. Речь идет о жителях Москвы в возрасте 20 и 30 лет. 20-летнего обвиняют в попытке нанесения тяжких телесных повреждений и сопротивление полицейским. 30-летнего обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений и насильственном сопротивлении. Обвиняемые закидывали полицейских стеклянными бутылками", – сообщила ТАСС в среду, 12 июля, представитель прокуратуры Гамбурга Нана Фромбах.

По ее словам, в настоящее время арестованные российские граждане находятся в следственном изоляторе.

"Судебный процесс будет вестись в Гамбурге", – отметила представитель прокуратуры.

Во ходе беспорядков в Гамубрге во время саммита G20 были задержаны почти 300 человек. В городской полиции заявили, что среди задержанных были шесть россиян, четверо из них позднее были освобождены.

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