В США введен частичный запрет на использование продукции "Лаборатории Касперского"

Власти США удалили "Лабораторию Касперского" из списков поставщиков, продукция которых одобрена для использования правительственными агентствами. Соответствующее заявление опубликовала Администрации общих служб США (GSA).

При этом в GSA заявили, что приоритеты ведомства заключаются в "обеспечении целостности и безопасности систем правительства США", сообщает в среду, 12 июля, РИА Новости.

Накануне информационное агентство Bloomberg со ссылкой на данные внутренней переписки "Лаборатории Касперского" сообщило, что компания имеет тесные связи с правительством и разведслужбами России.

В "Лаборатории Касперского" заявили, что компания является частной и не имеет политических связей ни с одной страной мира.

"Судя по всему, "Лаборатория Касперского" оказалась втянутой в геополитическую борьбу, где каждая из сторон пытается использовать компанию как пешку в своей игре", – отметили в компании.

В Кремле считают, что решение американских властей в отношении продуктов "Лаборатории Касперского" продиктовано политическими мотивами.

"Мы, безусловно, знаем, что это политизированное решение", – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.