Скончался лауреат Нобелевской премии мира Лю Сяобо – самый известный диссидент Китая

Лю Сяобо, самый известный в мире китайский правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира 2010, умер от рака печени в возрасте 61 года, сообщают в четверг, 13 июля, зарубежные СМИ и, в частности, сайт новостной службы ВВС со ссылкой на официальные источники.

В прошлом месяце Сяобо, который находился в тюрьме по приговору суда, отбывая 11-летний срок по обвинению в подрывной деятельности, был переведен в больницу, где и умер.

Справка:

Лю Сяобо родился в городе Чанчунь в семье университетского профессора-коммуниста, который подвергся преследованиям во время культурной революции и был сослан в сельскую местность. В молодости он работал на заводе, затем поступил в университет провинции Гирин, по окончании которого стал преподавать филологию.

В 1988 году в интервью гонконгской журналистке на вопрос о том, сколько потребуется времени КНР, чтобы пройти настоящую историческую трансформацию, он ответил: "Триста лет колониализма потребуется для этого Китаю. Сто лет потребовалось Гонконгу для того, чтобы он стал таким, какой он сегодня, а учитывая, какой большой Китай, какая это огромная страна с огромным населением, то не менее 300 лет колониального режима в Китае может содействовать такой настоящей исторической трансформации". Эту цитату власти КНР используют в своей пропаганде, чтобы представить Лю Сяобо предателем национальных интересов. В 1989 году во время протестов на площади Тяньаньмынь Лю Сяобо убеждал студентов мирно покинуть площадь во избежание жертв. Он был арестован и находился в заключении до 1999 года. С 2003 года Сяобо возглавлял китайский ПЕН-центр, в 2008 году подписал Хартию-08 , требующую демократических реформ. В декабре 2009 года его приговорили к 11 годам заключения за подстрекательство к подрыву государственного строя. Это решение было осуждено Евросоюзом, США и Верховным комиссаром ООН по правам человека.

В начале 2010 года Вацлав Гавел, Далай-лама XIV и другие видные общественные деятели выдвинули его на соискание Нобелевской премии. МИД Китая назвал это решение ошибкой. Тем не менее 8 октября 2010 года Лю Сяобо была присвоена Нобелевская премия мира – за длительную и ненасильственную борьбу за основные права человека в Китае. Министерство иностранных дел КНР заявило, что такое награждение противоречит нобелевским принципам, поскольку Лю Сяобо находится в тюрьме за нарушение китайских законов, в то время как Нобелевская премия была создана в интересах укрепления мира и дружбы между народами и разоружения. Китайские средства массовой информации ничего не сообщили о присуждении Нобелевской премии Лю Сяобо, и поместили под домашний арест его жену.

При вручении Нобелевской премии мира Лю Сяобо отсутствовали послы Афганистана, Вьетнама, Венесуэлы, Египта, Ирака, Ирана, Казахстана, КНР,Колумбии, Кубы, Марокко, Пакистана, Саудовской Аравии, Сербии, Судана, Туниса и Филиппин.

Российский посол также отсутствовал, сославшись на ранее запланированную поездку. Украина была представлена на церемонии первым секретарем посольства в Норвегии Ириной Билорус. Лю Сяобо стал единственным в современной истории лауреатом Нобелевской премии, которому не только не разрешили присутствовать на церемонии вручения, но и не позволили её получить даже через родных и близких.

По материалам сайта Википедия