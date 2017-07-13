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В аэропорту принцессы Юлианы погибла туристка: ее сдуло волной от самолета

время публикации: 18:34 | последнее обновление: 18:39 блог версия для печати фото
В аэропорту принцессы Юлианы погибла туристка из Новой Зеландии: ее сдуло волной от самолета

57-летняя туристка из Новой Зеландии погибла на острове Сен-Мартен в Карибском море, наблюдая за взлетом самолета Boeing 737 из-за ограды международного аэропорта принцессы Юлианы, одного из самых опасных в мире.

Об этом пишет в четверг, 13 июля, сайт новостной службы ВВС.

Аэропорт назван в честь Юлианы, королевы Нидерландов, которая побывала здесь в качестве кронпринцессы в 1944 году – через год после открытия аэропорта.

Торец взлетно-посадочной полосы аэропорта, длина которой не превышает 2300 метров, расположен прямо на морском берегу, вплотную к пляжу Махо, так что воздушные суда при заходе на посадку пролетают на высоте 10-20 метров над головами туристов. Его также называют "раем для споттеров" – этот термин принят для обозначения людей, любящих наблюдать за самолетами с близкого расстояния.

Женщина смотрела на взлет воздушного судна, держась за ограждение аэропорта, и ее снесло сильным воздушным потоком от двигателей. Как сообщают местные СМИ, туристка упала и ударилась головой о бетонную конструкцию и умерла в больнице от черепно-мозговой травмы.

Карибский остров Сен-Мартен поделен на две примерно одинаковых части между Францией и Нидерландами. Аэропорт принцессы Юлианы и прилегающий к нему пляж Махо расположены на голландской стороне.

По периметру воздушной гавани установлены знаки, предупреждающие об опасности нахождения у заграждения. Несмотря на это, десятки туристов стоят, вцепившись в сетку ограждения, и делают селфи. На некоторых выложенных в интернет записях видно, как ноги любителей острых ощущений отрываются от земли под действием воздушного потока, исходящего из двигателей лайнеров.

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