Житель Пакистана казнил 8-летнего ребенка, привязав мальчика к ослу

Полиция Пакистана арестовала Мухаммада Мискина, землевладельца из деревни Лора, расположенной в 80 км к югу от Абботабада, который жестоко расправился с 8-летним мальчиком по имени Мудассир, случайно забредшим на его поле: Мискин привязал ребенку к ослу, который бегал в течение часа, тащамальчика за собой.

В результате этой пытки ребенок скончался от полученных травм, пишет в четверг, 13 июля, сайт новостной службы ВВС.

Мухаммад Мискин отрицает свою вину, утверждая, что не привязывал мальчика к ослу, а просто прогнал его с принадлежащей ему территории. В настоящее время он остается под стражей – до дальнейших слушаний по этому делу.