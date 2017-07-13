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Житель Пакистана казнил 8-летнего ребенка, привязав мальчика к ослу

время публикации: 15:56 | последнее обновление: 15:56 блог версия для печати фото
Житель Пакистана казнил 8-летнего ребенка, привязав мальчика к ослу

Полиция Пакистана арестовала Мухаммада Мискина, землевладельца из деревни Лора, расположенной в 80 км к югу от Абботабада, который жестоко расправился с 8-летним мальчиком по имени Мудассир, случайно забредшим на его поле: Мискин привязал ребенку к ослу, который бегал в течение часа, тащамальчика за собой.

В результате этой пытки ребенок скончался от полученных травм, пишет в четверг, 13 июля, сайт новостной службы ВВС.

Мухаммад Мискин отрицает свою вину, утверждая, что не привязывал мальчика к ослу, а просто прогнал его с принадлежащей ему территории. В настоящее время он остается под стражей – до дальнейших слушаний по этому делу.

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Четверг, 13 июля 2017 г.
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