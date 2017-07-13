На рассмотрение Конгресса представлен проект импичмента Дональду Трампу

Конгрессмен-демократ Брэд Шерман, представитель штата Калифорния, вынес на рассмотрение Палаты представителей проект импичмента президенту США Дональду Трампу, в котором тот обвиняется в препятствовании правосудию в ходе федерального расследования предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года.

Соавтором этого документа выступил конгрессмен-демократ из Техаса Ал Грин, пишет в четверг, 13 июля, официальное издание The Hill.

Шерман также инкриминирует главе Белого дома действия его сына, Дональда Трампа-младшегом, который встретился с российскими чиновниками якобы с целью получить информацию о кандидате в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, попытки президента положить конец расследованию советника по национальной безопасности Майкла Флинна и увольнение главы ФБР Джеймса Коми.

Напомним, что для реализации импичмента требуются голоса большинства членов Палаты представителей Конгресса, которая контролируется сегодня республиканцами. В стане демократов также нет единого мнения о разумности данного шага в существующей ситуации.

"День за днем демократы, республиканцы и весь мир в ужасе следят за президентом-дилетантом. Его невежество усугубляется отказом учиться, он не в состоянии контролировать свои импульсы, и с этой задачей не справляется его команда. Нас уже ничто не может удивить, даже самые низменные поступки этой администрации, крайне опасные для страны", – приводит издание слова Шермана.

"Однако Конституцией не предусмотрено увольнение президента за импульсивность и невежество – только за проступки и тяжелые преступления", – заключает парламентарий.

Представитель Белого дома Сара Хаккаби-Сандерс прокомментировала эту инициативу, заявив репортерам в ходе брифинга: "В лучшем случае это нелепо и смехотворно, а в худшем – политическая игра".